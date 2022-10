MORNING BID-Putting the back in greenback (en anglais)

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever Le billet vert est de retour.

Le dollar a enregistré jeudi sa deuxième hausse quotidienne consécutive d'environ 1 %, ce qui porte sa hausse depuis le début de l'année à 17 %. Il s'agirait de la plus forte appréciation annuelle depuis l'introduction de l'ère des taux de change flottants il y a un demi-siècle.

C'est de mauvais augure pour les bénéfices des entreprises américaines, les conditions financières mondiales et les banques centrales du monde entier qui luttent pour empêcher les taux de change historiquement bas de s'affaiblir davantage.

De nombreuses devises asiatiques ont bénéficié d'un répit au cours de la semaine dernière, alors que le rallye du dollar américain s'essoufflait, bien que la roupie indienne ait atteint un niveau record jeudi et que le yen japonais soit prêt pour sa plus faible clôture quotidienne à New York en 24 ans, autour de 145 par dollar. Un territoire d'intervention ? On pourrait le penser.

Ces pressions semblent devoir dominer la séance de vendredi, contribuant à une fin de semaine plus volatile.

La résurgence du dollar est également une toile de fond appropriée pour la publication des données sur les réserves de septembre de la Chine et du Japon - les plus grands détenteurs de réserves de change au monde avec un total combiné de 4 300 milliards de dollars, soit environ un tiers du total mondial.

Ces données seront examinées de près afin de déterminer combien d'argent a pu être dépensé en interventions de change au cours du mois, officielles ou non.

Les actions asiatiques devraient ouvrir en baisse vendredi, après la chute de Wall street dans le rouge jeudi. Le poids du dollar sur les actions américaines et mondiales ne peut être sous-estimé - environ un tiers des revenus des entreprises du S&P 500 proviennent de l'étranger.

Morgan Stanley estime que le dollar représente un vent contraire de 10% sur les bénéfices américains cette année et Citi estime que les effets du change auront le plus grand impact sur la vente au détail discrétionnaire, le secteur qui, selon S&P Global, devient rapidement le plus risqué de Wall street.

Développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

Compte courant de la Corée du Sud (août)

Dépenses des ménages japonais (août)

Réserves de change du Japon (septembre)

Réserves de change de la Chine (septembre)

Réserves de change de l'Indonésie (septembre)

Australie - Revue de stabilité financière de la RBA

Emplois non agricoles aux États-Unis (septembre)

Discours de Williams, Bostic et Kashkari de la Fed.