MORNING BID - Quand le dragon éternue, l'Europe s'enrhume.

16 septembre - Un regard sur la journée à venir par Danilo Masoni.

Alors que la pression s'accentue sur les magnats de la technologie et de l'immobilier chinois et que la croissance économique du pays s'essouffle, les marchés du monde entier commencent à s'inquiéter. Mais c'est l'Europe, dont l'économie est orientée vers l'exportation et dont les valeurs de luxe dépendent des acheteurs asiatiques fortunés, qui risque de souffrir le plus.

L'indice STOXX 600 a chuté de 1 % jusqu'à présent en septembre, soit deux fois plus que les actions mondiales, et si l'Europe reste globalement en faveur des investisseurs et des analystes de recherche, l'indice a glissé jusqu'aux plus bas de juillet.

La force de Wall Street au cours de la nuit pourrait déclencher un rebondissement ce matin, mais les problèmes de la Chine sont loin d'être terminés.

L'aggravation de la crise chez le deuxième promoteur immobilier chinois, Evergrande, a fait chuter ses actions à leur plus bas niveau depuis dix ans et a entraîné les marchés boursiers asiatiques dans leur quatrième jour de pertes. Les échanges d'obligations Evergrande ont été suspendus. Et les épidémies de virus compromettent les projets de voyage pendant le festival de la mi-automne, la semaine prochaine.

L'Europe Inc. est également confrontée à des problèmes internes. La flambée des prix de l'électricité a incité l'Espagne à plafonner les factures d'énergie et l'Italie a déclaré jeudi qu'elle prévoyait des "mesures à court terme" pour compenser la hausse des prix. Il est à craindre que d'autres gouvernements n'aient recours à des mesures similaires, au détriment des entreprises de services publics.

Le marché bénéficie du soutien des signes indiquant que l'inflation américaine a atteint un pic et que la plus grande économie du monde est en bonne santé. Les ventes au détail seront examinées plus tard pour obtenir de nouveaux indices sur la santé de la plus grande économie du monde.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés jeudi :

La croissance des exportations japonaises se refroidit alors que le COVID-19 frappe les chaînes d'approvisionnement.

Philip Morris conclut un accord pour acheter le britannique Vectura avec une offre de 75 % des parts ; la compagnie française Veolia lance une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros [nL1N2QI0D1 ; Vivendi ouvre la voie au rachat de Lagardère

Immatriculations de voitures allemandes en août

Intervenants de la BCE : Christine Lagarde

Le gouverneur de la Banque de Norvège, Oystein Olsen, prend la parole

Réunion de la banque centrale d'Egypte

Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis/Fed de Philadelphie septembre

Ventes au détail américaines/stocks des entreprises

(Reportage de Danilo Masoni ; édition de Sujata Rao)