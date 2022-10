MORNING BID-Retweet ou like ?

Un regard sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux par Ankur Banerjee :

Elon Musk a encore changé d'avis et veut poursuivre son offre de 44 milliards de dollars pour privatiser Twitter Inc, tandis qu'un plan de l'OPEP+ pour une réduction importante de l'offre mondiale de pétrole a ajouté à la morosité des marchés financiers.

C'est plus de chaos et de confusion pour un marché déjà frustré par les faux pas du nouveau gouvernement britannique et plus de ragots sur la banque suisse en difficulté Credit Suisse. Pourtant, les marchés boursiers sont en hausse, le dollar est en baisse et les investisseurs s'accrochent à certains signes indiquant que la politique monétaire mondiale pourrait avoir atteint un sommet.

Dans la nuit, les offres d'emploi aux États-Unis ont connu leur plus forte baisse depuis près de 2 ans et demi en août, ce que les investisseurs ont rapidement considéré comme un signe que la Fed pourrait maintenant être moins agressive. Les actions du monde entier ont augmenté, et une série de données en provenance d'Europe mercredi apportera plus de clarté aux investisseurs.

Pendant ce temps, juste un jour après un virage dovish de la Reserve Bank of Australia, la banque centrale de Nouvelle-Zélande s'est montrée résolument hawkish et déterminée à continuer à augmenter les taux.

La livre sterling s'est également affaiblie mercredi, abandonnant une partie des gains importants qu'elle avait réalisés depuis ses plus bas niveaux il y a une semaine. Liz Truss fera à nouveau la une des journaux mercredi, alors que le Premier ministre britannique insiste sur le fait que la Grande-Bretagne doit "faire les choses différemment" pour relancer une croissance stagnante.

Dans son premier discours devant les fidèles du parti en tant que leader conservateur, Mme Truss espère regagner un peu de confiance après un revirement spectaculaire cette semaine sur l'une de ses réductions d'impôts.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mercredi :

ZURICH - Andrea Maechler, membre du conseil d'administration de la Banque nationale suisse (BNS), s'exprime lors d'un événement sur l'inflation, les taux -1130 GMT

ATLANTA - Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, prend la parole à 2000 GMT.

STOCKHOLM Réunion du conseil exécutif de la Riksbank 0700 GMT.

Enchère de bons du Trésor américain à 4 mois

Données économiques Commerce allemand, production industrielle française, PMI des services de la zone euro, PMI non manufacturier ISM américain, commerce international américain, production industrielle brésilienne (Rapports d'Ankur Banerjee ; Montage de Vidya Ranganathan et Sam Holmes)