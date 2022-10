MORNING BID-Runaway oil

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux par Anshuman Daga

Alors que les marchés boursiers semblaient reprendre pied après un troisième trimestre sauvage - assaillis par la hausse des taux d'intérêt et l'emballement du dollar - de nouveaux problèmes se profilent.

Cette fois, ce sont les prix du pétrole qui sont en cause.

Les contrats à terme sur le Brent ont atteint un sommet de trois semaines, à près de 94 dollars le baril, après que l'OPEP+ a convenu de fortes réductions de la production de pétrole, la plus grande réduction depuis 2020, provoquant l'un de ses plus grands affrontements avec l'Occident.

Le président Joe Biden a qualifié la décision surprise de "à courte vue" et a appelé son administration et le Congrès à explorer des moyens de stimuler la production énergétique américaine et de réduire le contrôle de l'OPEP sur les prix de l'énergie....

La hausse du pétrole ne pouvait pas survenir à un pire moment.

Les marchés prévoient déjà une récession dans les principales économies et une forte augmentation des prix de l'énergie viendra s'ajouter à une inflation et des taux d'intérêt déjà élevés.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé aux dirigeants européens de plafonner les prix du gaz afin de contenir la flambée des coûts énergétiques.

Alors que les actions asiatiques se sont repliées jeudi, le dollar s'est accroché à ses gains, les paris sur de nouvelles hausses de la Fed se raffermissant.

"Aucun pivot de la Fed n'est possible dans un contexte où les prix du pétrole progressent en raison de la destruction de l'offre en réponse à la destruction de la demande en raison du resserrement de la politique monétaire", a déclaré Michael Every, stratège mondial chez Rabobank dans une note.

Mercredi, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a souligné l'engagement de la Fed à freiner l'inflation par de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

D'autres gains sont à prévoir pour l'inarrêtable dollar, selon un sondage Reuters auprès des stratèges de change.

Le Dollar Index, en hausse fulgurante de 16 % depuis le début de l'année, devrait étendre sa domination au-delà de 2022, grâce à l'augmentation des taux d'intérêt et à la vigueur de l'économie américaine.

La livre britannique est restée stable jeudi après s'être affaiblie un jour plus tôt, alors que la Première ministre britannique Liz Truss cherchait à restaurer son autorité après un premier mois chaotique au pouvoir.

Fitch a réduit la perspective de sa note de crédit pour la dette du gouvernement britannique de "stable" à "négative", quelques jours seulement après une décision similaire de Standard & Poor's suite à la déclaration fiscale du gouvernement du 23 septembre.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

Données économiques : Ventes au détail dans la zone euro (août) ; commandes industrielles en Allemagne, IPC aux Pays-Bas, demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis.

Intervenants : Loretta Mester, Lisa Cook, Charles Evans et Christopher Waller de la Fed prennent tous la parole lors de divers événements.

Mme Georgieva, du FMI, s'exprime avant les réunions du FMI et de la Banque mondiale.