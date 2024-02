Le fonds souverain de Singapour GIC a annoncé mercredi que l'actuel directeur adjoint des opérations, Sam Kim, sera nommé directeur de l'exploitation dans le cadre d'un changement plus large de la direction générale.

GIC, l'un des plus grands investisseurs au monde, a déclaré que Bryan Yeo, actuellement directeur des investissements pour les actions publiques, sera nommé directeur adjoint des investissements du groupe.

Kim rejoindra également le comité exécutif du groupe GIC, son organe de direction le plus élevé qui examine et approuve les questions clés en matière d'investissement, d'organisation et de personnel, a indiqué le fonds d'investissement.

Kim et Yeo remplaceront respectivement Tay Lim Hock et Lim Kee Chong, qui resteront membres du comité exécutif du groupe GIC.

"Avec cette équipe de direction renouvelée, je suis convaincu que nous pouvons continuer à rechercher l'excellence dans nos capacités d'exploitation et d'investissement, et à naviguer dans l'environnement d'investissement", a déclaré le PDG Lim Chow Kiat.

En outre, Mark Ong, l'actuel responsable des actions de la région Asie-Pacifique, remplacera M. Yeo en tant que DSI pour les actions publiques, et le GIC a également nommé Boon Chin Hau au poste de DSI adjoint pour l'infrastructure.

Goh Chin Kiong, actuellement directeur adjoint de l'immobilier, sera nommé directeur de l'immobilier, en remplacement de Lee Kok Sun qui prendra sa retraite, a indiqué le GIC.

Toutes ces nominations prendront effet le 1er avril. (Reportage de Yantoultra Ngui ; Rédaction de Varun H K)