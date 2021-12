MPA Studio de Création développera la nouvelle identité visuelle de la marque allemande de soin NEOVI

PARIS, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La marque allemande de soin NEOVI a choisi l’agence parisienne MPA Studio de Création pour définir son nouveau positionnement de marque et sa nouvelle identité visuelle.



Fondée en 2016 par des scientifiques de renom, NEOVI a mis au point une innovation scientifique offrant une réponse unique en matière d'anti-âge, de réparation, de rajeunissement, de protection de la peau contre la pollution et le stress de la vie contemporaine.

Membre de « La Maison Younan », MPA mettra son expertise du luxe au service de NEOVI en particulier pour concevoir nouveau design pour les packagings des produits existants et des nouveaux produits. Le Studio travaillera également à la refonte totale de l’identité visuelle du site internet de NEOVI.

« Nous avons cherché dans le monde entier le meilleur studio de design et après 18 mois de recherche, il nous est apparu que MPA était le mieux équipé pour nous représenter dans le secteur des soins de luxe. MPA est l’une des agences de design les plus anciennes et les plus talentueuses de Paris. Nous avons toute confiance dans le savoir-faire et la créativité de ses équipes pour conduire la marque vers le positionnement d’ultra luxe vers lequel nous souhaitons l’amener. Conjugué à l’expertise scientifique des équipes de NEOVI, il fera de notre marque une marque totalement unique sur le marché », déclare le Dr Farnoosh Fathali Zadeh, Fondatrice et Directrice Générale de NEOVI.

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration. L’innovation scientifique que propose NEOVI, qui répond parfaitement aux modes de vie contemporains, ainsi que la très grande qualité de ses produits en font une marque unique. Je suis convaincu que l’expérience de MPA dans le domaine du luxe et en particulier dans les domaines des produits cosmétiques, permettra d’accompagner NEOVI dans son objectif de devenir une marque ultra premium et globale », déclare Zaya Younan, Président et CEO de MPA Studio de Création.

