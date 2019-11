MSC Croisières s'engage pour un bilan carbone neutre

Genève (awp) - Le géant MSC Croisières, basé à Genève, s'engage à ce que ses opérations maritimes deviennent neutres en carbone. Toutes les émissions de CO2 de sa flotte "seront compensées de manière optimales" dès le 1er janvier, par le biais de crédits-carbone ("Blue carbon credits"), annonce vendredi l'entreprise.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre du soutien aux objectifs de développement durable des Nations unies. Elle a été faite le jour des célébrations, à Hambourg, de la mise en service du navire de croisière MSC Grandiosa, présenté comme le bateau de croisière le plus avancé "sur le plan environnemental".

Ce faisant, la compagnie déclare devenir la première au monde à s'engager pour un bilan carbone neutre. Le président exécutif de MSC Croisières, Pierfrancesco Vago, relève dans le communiqué que l'entreprise réduire de 29% l'intensité en carbone de l'ensemble de sa flotte dès 2024, par rapport à 2008, et qu'elle est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de diminution de 40% à l'horizon 2020.

"Notre engagement de ce jour garantit que notre flotte ne contribue pas négativement au changement climatique à compter du 1er janvier 2020", précise-t-il. MSC Croisières compensera ainsi toutes les émissions directes de gaz carbonique (CO2) provenant de sa flotte par une combinaison de projets visant à réduire la propagation de gaz à effet de serre.

Il s'agit notamment de participer à des initiatives qui protègent et restaurent les habitats maritimes et côtiers, tout en absorbant plus de CO2. Le projet "Blue Carbon" s'inscrit dans un cadre d'amélioration de la biodiversité marine et de soutien aux communautés dépendant des ressources marines.

MSC Croisières, en très forte croissance, compte actuellement 17 navires et va investir 11,6 milliards d'euros (près de 13 milliards de francs suisses) pour étendre sa flotte à 25 navires d'ici 2027. La compagnie dessert plus de 200 destinations sur les cinq continents.

