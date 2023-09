Zurich (awp) - Le groupe de transport maritime MSC a lancé mercredi une offre publique d'achat (OPA) sur une participation minoritaire dans Hamburger Hafen und Logistik (HHLA). En cas de succès, l'armateur italo-genevois détiendra 49,9% du capital-actions de l'exploitant portuaire hanséatique.

Via sa filiale Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft, MSC se porte acquéreur de l'ensemble des actions nominatives de type A d'une valeur nominale de 1,00 euro au prix de 16,75 euros l'unité, ce qui représente une prime de près de 45% par rapport au cours de clôture du titre mardi à la Bourse de Francfort (57% sur le cours moyen pondéré des 30 derniers jours), valorisant la cible d'acquisition à 1,26 milliard d'euros.

L'opération reste soumise à l'obtention des autorisations nécessaires en matière de droit de la concurrence et d'autres réglementations, ainsi qu'à l'approbation du Parlement de Hambourg.

Les deux parties ont convenu d'un accord en vertu duquel la ville de Hambourg transférera ses actions A à MSC après l'exécution de l'OPA dans le cadre d'une augmentation de capital en nature et recevra en contrepartie 50,1% du capital-actions de l'offrante, indique HHLA dans un communiqué.

De concert avec le conseil d'administration, la direction générale de l'exploitant portuaire s'est engagée à examiner l'offre "dans le meilleur intérêt de l'entreprise et en préservant les intérêts de toutes les parties prenantes", et à informer le marché et le public "conformément aux dispositions légales".

Sollicitée par l'agence AWP, la direction de l'armateur aux mains de la famille Aponte n'était pas disponible pour fournir plus de détails.

Un million d'EVP en 2031

Dans un communiqué distinct, la ville de Hambourg, détentrice de 69% de HHLA a indiqué que la société serait à l'avenir exploitée comme co-entreprise. Dans le cadre de l'accord conclu pour une durée minimale 40 ans, MSC s'est engagé à augmenter considérablement son volume de transbordement dans les terminaux hambourgeois à compter de 2025, pour le porter à un minimum d'un million d'équivalents-vingt-pieds (EVP) à l'horizon 2031.

La multinationale italo-genevoise, également active dans les croisières touristiques, devrait par ailleurs transférer dans la cité hanséatique son siège allemand, qui emploie plusieurs centaines de personnes, et participer à un "plan d'investissement à long terme" dont les contours financiers n'ont pas été révélés.

"Avec ce partenariat, nous élargissons la portée de MSC et ouvrons en même temps à Hambourg et à l'Allemagne d'autres potentiels commerciaux", a déclaré Soren Toft, directeur général (CEO) de MSC, cité dans le document, se félicitant de la "perspective à long terme" que représente ce partenariat de longue date.

L'OPA de MSC intervient quelques jours seulement après la fin de non-recevoir essuyée par l'homme d'affaires Klaus-Michael Kühne de la part du Sénat de la ville dont il est lui-même originaire. Le président honoraire du logisticien Kühne+Nagel avait nourri le projet de reprendre l'exploitation du port en partenariat avec Hapag-Lloyd, dont il détient 30%.

"Si une acquisition de HHLA devait être réalisable, il serait possible d'y inclure Hapag-Lloyd ou de céder la totalité de la participation à Hapag-Lloyd", a récemment déclaré à la Frankfurter Allgemeine Zeitung celui qui était considéré comme l'un de plus riches habitant de Suisse en 2022.

buc/rq/jh