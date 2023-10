Genève (awp) - Le groupe maritime MSC reprend la moitié des parts de la principale compagnie ferroviaire privée à grande vitesse Italo, indique lundi un communiqué conjoint des deux sociétés.

Un contrat contraignant entre Global Infrastructure Partners (GIP), l'actuel actionnaire principal, et le groupe genevois a été conclu.

L'entreprise italienne fondée en 2012 exploite 51 trains et transporte environ 20 millions de clients par an. Italo est l'une des plus grandes compagnies ferroviaires en mains privées en Europe.

Les autorités compétentes doivent encore donner le feu vert à cette transaction.

