MSCI World, S&P500, CAC40 GR, Nasdaq100 : Vos indices préférés en image

Toutes ces choses se sont passées entre 2019 et aujourd’hui !

Et oui, ce constat est effrayant, la finance se transforme à une vitesse incroyable. Et pour ceux qui, comme moi, sont actifs sur les marchés financiers depuis moins de 4 ans, les arbres semblent monter jusqu’au ciel, si bien que même lorsqu’on leur coupe une branche, celle-ci repousse en l’espace de quelques mois.

Quand on se retrouve dans ma situation, et que ce que l’on a vu n’est qu’un échantillon de ce qui peut se passer, il devient intéressant de jeter un oeil aux historiques pour comprendre où est ce que l’on est.

C’est pourquoi dans cet article, je vous propose une représentation assez parlante des performances passées de quelques indices que vous suivez avec attention.

CAC 40 GR

Le CAC40 est l’indice français le plus connu. Il représente l’évolution de la moyenne pondérée par la capitalisation du cours des actions des 40 sociétés françaises les plus influentes du moment. La liste de ces sociétés n’est pas fixe et, d’un trimestre sur l’autre, une société peut être remplacée par une autre. Le CAC40 a été initialisé à une valeur de 1000 points au 31 décembre 1987 et ne tient pas compte du réinvestissement des dividendes versés par les entreprises qui le composent. C’est pourquoi ici, considérant que la majeure partie de nos lecteurs sont des investisseurs long terme qui réinvestissent leurs profits, nous avons décidé de vous présenter le CAC40 Gross Return. La mention Gross Return signifie que cet indice reflète la performance de son portefeuille sous-jacent, y compris le réinvestissement de tous dividendes, intérêts et autres revenus.

Historique des performances annuelles de l'indice CAC40 GR

Le S&P 500

Le S&P500 (S&P pour Standard&Poor’s) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des 500 principales sociétés cotées en bourse aux US. Il est considéré comme l’un des meilleurs indicateurs de la performance des principales actions américaines et traduit l’excellence du marché boursier dans son ensemble. Lors du calcul de la capitalisation d’une société, il ne prend en compte que la valeur du flottant, autrement dit, la part des actions que le public peut s’échanger sur les marchés. Comme le CAC40, le S&P500 ne prend pas en compte le réinvestissement des dividendes versés par les entreprises à leurs actionnaires. Le rendement relativement faible du dividende du S&P500 à 1,3% en 2021 explique pourquoi la majeure partie des investisseurs s’appuient sur cet indice et non de celui qui prend en compte le réinvestissement des coupons. Le faible rendement de l’indice traduit le fait que moins d’entreprises versent des dividendes en espèces aujourd’hui qu’au début du 20ème siècle. Cela peut aussi être associé aux niveaux des taux directeurs et au rendement attendu par les actionnaires qui sont plus faibles qu’avant.

Historique des performances annuelles de l'indice S&P500

Le Nasdaq 100

Le Nasdaq 100 est un indice composé des 100 plus grandes sociétés non financières cotées sur le marché du Nasdaq. La particularité de cet indice repose dans le fait qu’il comprend des sociétés étrangères et que les secteurs les plus représentés sont la technologie, la vente au détail, la santé, les médias et les biotechnologies. Encore une fois, dans son calcul, l’indice pondère les entreprises par leur capitalisation. On retiendra que pour l’ensemble des indices, il existe tout de même une limite à la pondération afin qu’aucune société n’influence trop le cours de l’indice et que celui-ci ne soit plus représentatif du marché dans sa globalité. Il ne faut pas confondre le Nasdaq-100 avec le Nasdaq Composite qui est composé de quasiment toutes les capitalisations boursières listées au Nasdaq. Cependant, environ 90% de la capitalisation totale du Nasdaq Composite est comprise dans le Nasdaq 100, ce qui explique pourquoi les indices sont relativement similaires. On notera enfin que malgré l’importance des acteurs référencés dans le Nasdaq 100, son poids économique n’atteint que la moitié de celui du S&P500. Historiquement, le Nasdaq 100 offre un rendement annuel moyen bien plus intéressant que le S&P500, mais il est bien plus sensible aux effets de mode autour des nouvelles technologies et aux cadre fiscal international qui, pour l’instant, permet aux entreprises qui le compose d’échapper en partie à l’impôt dans un nombre conséquent de pays.

Historique des performances annuelles de l'indice Nasdaq100

Le MSCI World Net Returns

L’indice MSCI world représente l’évolution d’une vaste sélection de moyennes et grandes capitalisations dans 23 pays développés. Avec 1555 constituants, l’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays. L’indice a été construit pour être facile à répliquer en dépit du nombre d’entreprises qu’il comprend et c’est en grande partie cette stratégie qui a fait son succès. Net Returns signifie que cet indice reflète la performance de son portefeuille sous-jacent, y compris le réinvestissement de tous dividendes, intérêts et autres revenus après déduction de tout impôt sur ces dividendes, intérêts et autres revenus.

Historique des performances annuelles de l'indice MSCI World NR

