L'accessibilité du marché boursier sud-coréen aux ventes à découvert s'est détériorée et doit être améliorée, a déclaré le fournisseur d'indices mondiaux Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Dans son rapport annuel sur l'accessibilité des marchés publié jeudi, MSCI a rétrogradé l'accessibilité de la Corée du Sud aux ventes à découvert à "-" ou "améliorations nécessaires", au lieu de "+" ou "pas de problèmes ou d'améliorations possibles".

En novembre, la Corée du Sud a réimposé une interdiction sur la vente à découvert d'actions jusqu'au premier semestre 2024, et a déclaré qu'elle serait prolongée jusqu'à ce que des mesures adéquates soient préparées pour empêcher les transactions illégales par les banques étrangères.

L'abaissement de la note de MSCI intervient avant la classification annuelle des marchés qui aura lieu plus tard dans le mois. La Corée du Sud, actuellement classée dans la catégorie des "marchés émergents", aspire depuis longtemps à passer au statut de "marché développé".

En ce qui concerne les autres réformes du marché que la Corée du Sud a introduites pour améliorer l'accès des investisseurs étrangers, MSCI a déclaré qu'il "ne pourra ajuster les notes d'accessibilité au marché qu'une fois que les mesures introduites auront été pleinement mises en œuvre et testées par les investisseurs institutionnels internationaux".

Le pays a supprimé une règle vieille de trois décennies qui exigeait que les étrangers s'enregistrent auprès des autorités pour négocier des actions locales en décembre, et ouvrira le marché des changes aux institutions étrangères à partir du second semestre 2024. (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Varun H K)