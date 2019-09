MSCI renforce sa capacité de gestion du risque climatique en rachetant Carbon Delta

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MSCI Inc, un fournisseur de premier plan d’outils et de services d’aide à la prise de décisions aux investisseurs, a annoncé que sa filiale, MSCI Barra (Suisse) a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Carbon Delta AG, une société basée à Zurich et spécialisée dans la fintech environnementale et l’analyse de données. En tant que société en démarrage, l'entreprise dégage actuellement un revenu d'environ 1 à 2 millions de dollars et ajoutera des coûts d'environ 4 à 5 millions de dollars à MSCI. L'achat sera financé au moyen des liquidités existantes.MSCI et Carbon Delta vont créer une offre complète d'évaluation du risque climatique et de reporting pour le marché institutionnel, fournissant aux investisseurs internationaux des solutions pour les aider à mieux comprendre l'impact des changements climatiques sur leurs portefeuilles d'investissement et à se conformer aux initiatives et exigences de déclarations en matière de risque climatique, qu'elles soient obligatoires ou volontaires.Le siège de Zurich agira en tant que Climate Risk Center (Centre du risque climatique) de MSCI et sera donc le centre névralgique pour le développement d'outils et d'analyses des risques liés aux changements climatiques. L'objectif consistera à développer des partenariats solides avec les grandes institutions d'enseignement et de recherche à travers le monde afin de faire progresser l'utilisation de la climatologie dans l'analyse des risques financiers, ceci en s'appuyant sur les relations déjà forgées par Carbon Delta.Selon les termes de l'accord définitif, la transaction devrait être conclue au cours du mois prochain, sous réserve des conditions de clôture d'usage.