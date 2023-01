MTN Ghana reçoit une facture de 773 millions de dollars pour arriérés d'impôts

La Ghana Revenue Authority a émis la facture à MTN Ghana après l'avoir vérifié pour les années 2014 à 2018 et en avoir déduit que la société a sous-déclaré ses revenus d'environ 30 % au cours de la période, a déclaré MTN dans un communiqué.

Le transporteur, qui est présent dans 19 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, a déclaré qu'il contestait "l'exactitude et la base" de l'évaluation et qu'il la combattrait.

"MTN Ghana estime que les taxes dues ont été payées au cours de la période évaluée et a décidé de défendre la position de MTN Ghana sur l'évaluation", a déclaré la société.