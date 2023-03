MTN Uganda, la plus grande société de télécommunications du pays, a enregistré une hausse de 20 % de son bénéfice avant impôts pour l'ensemble de l'année 2022, grâce à la technologie financière et aux services de données, a-t-elle déclaré lundi.

Les plus grands produits de technologie financière de MTN Uganda sont les services d'argent mobile qui permettent aux clients de transférer et de recevoir de l'argent, de payer des produits et d'effectuer d'autres transactions commerciales.

Détenue majoritairement par le groupe sud-africain MTN, la société a été cotée à la bourse ougandaise en décembre 2021, bien que son offre publique initiale ait été sous-souscrite. Elle ne s'est pas négociée tôt lundi.

Le directeur général de MTN Uganda, Sylvia Mulinge, a déclaré dans le commentaire accompagnant les résultats que les ventes de fintech et de services de données ont entraîné une hausse du bénéfice avant impôts à 591 milliards de shillings (160 millions de dollars), contre 491 milliards de shillings en 2021.

Les revenus des fintechs et des services de données ont tous deux augmenté d'environ un quart.

"En ce qui concerne la croissance de la fintech, nous avons continué à croître rapidement, en atteignant de nouvelles étapes dans le déploiement des produits et les partenariats avec les commerçants", a déclaré Mulinge.

MTN Uganda, qui a une base d'abonnés de 17,2 millions, est principalement en concurrence avec une unité de l'indien Bharti Airtel.

Elle a proposé un dividende de 5,5 shillings par action, ce qui porterait le dividende total pour 2022 à 15,9 shillings par action. En 2021, son dividende par action était de 15 shillings.

(1 $ = 3 705,0000 shillings ougandais)