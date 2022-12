MTN pose un câble sous-marin en Afrique du Sud pour stimuler la connectivité de l'Afrique

Les grandes économies africaines comptent une population d'internautes en pleine expansion, une croissance alimentée par l'expansion rapide des réseaux mobiles à large bande et des smartphones abordables.

Mais le continent reste à la traîne du reste du monde en matière de connectivité Internet.

"Le trafic de données sur les marchés africains devrait être multiplié par quatre ou cinq au cours des cinq prochaines années. Nous avons donc besoin d'infrastructures et de capacités pour répondre à ce niveau de croissance et de demande", a déclaré Ralph Mupita, directeur général du groupe MTN, dans un communiqué.

Le projet de câble sous-marin, appelé 2Africa qui sera mis en service en 2023, vise à construire une infrastructure de câble sous-marin qui reliera directement les pays de la côte africaine à l'Europe et au Moyen-Orient.

MTN GlobalConnect, filiale de MTN, a déclaré que l'atterrissage du câble a eu lieu à Yzerfontein et Duynefontein, dans la province du Cap occidental en Afrique du Sud. Une fois terminé, le système de câble sous-marin desservira les côtés ouest et est de l'Afrique, respectivement en 2023 et 2024.

Les câbles sous-marins constituent l'épine dorsale de l'Internet, transportant 99 % du trafic de données mondial.

Le consortium comprend MTN GlobalConnect, China Mobile International, Meta, la société française de télécommunications Orange SA, Telecom Egypt, Vodafone, le fournisseur d'infrastructure WIOCC basé à l'île Maurice et le centre3 d'Arabie Saoudite.