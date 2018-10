MULANN : lance une nouvelle cassette compact audio

octobre 14, 2018

MULANN lance à l'occasion du « Cassette Store Day 2018 » une nouvelle cassette audio compacte pour la musique sous sa marque RecordingTheMasters. Avec ce lancement, MULANN est le premier industriel au monde à ré-introduire ce support de musique analogique apprécié des audiophiles.

Alors que toute l'Industrie a arrêté la production de cassettes audio depuis plus de quinze ans et devant un stock mondial qui s'épuise rapidement, MULANN propose à nouveau au marché une nouvelle cassette audio de type I pour la musique. Cette nouvelle cassette a été développée à partir d'une formule chimique légendaire et en tirant parti de toutes les améliorations techniques réalisées depuis trois ans sur son activité principale, les bandes audio destinées à l'instrumentation, l'archivage et la musique.

http://sacksco.com/pr/recordingthemasters.html/