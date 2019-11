MULANN qualifiée « Entreprise innovante » par Bpifrance









Le groupe MULANN, spécialisé dans les consommables à destination des marchés du son et des marchés sécuritaire et identitaire, annonce avoir obtenu le label « Entreprise innovante » par Bpifrance pour trois ans. Cette qualification offre la possibilité aux Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital de la société, et aux souscripteurs de profiter des avantages fiscaux correspondants.

Pour obtenir ce label, MULANN a démontré le caractère innovant des produits, procédés et techniques, et des perspectives de développement économique reconnues.



Pour rappel, les FCPI ont pour objet de promouvoir le financement en capital-risque des PME innovantes. Ils ont l'obligation d'investir au moins 70% de leur actif dans des PME qui satisfont à des critères d'éligibilité et sont innovantes, à l'image de MULANN.



Jean-Luc Renou, Président Directeur Général, précise : « Nous sommes heureux d’avoir obtenu cette qualification, démontrant ainsi la pertinence de notre stratégie R&D et de notre réorganisation industrielle marketing et commerciale qui viennent répondre à la demande de marchés porteurs. Ce label constitue une belle opportunité d'augmenter notre visibilité auprès de nouveaux investisseurs. »