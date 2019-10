MUNCIPALES-Les écologistes mèneront une liste autonome à Marseille

MARSEILLE, 5 octobre (Reuters) - Europe Ecologie-Les Verts (EELV) a acté samedi, après un vote militant, sa volonté de mener une liste autonome aux élections municipales de Marseille en mars prochain, a-t-on appris auprès de la section locale du parti écologiste.

Deux motions, l’une pour une liste indépendante et l’autre pour un large rassemblement à gauche demandé par plusieurs collectifs de partis et d’associations, s’affrontaient lors de ce scrutin.

"Nous avons acté l’affirmation d’une liste écolo-citoyenne qui mettra en avant la matrice écologiste pour changer la ville", a déclaré à Reuters Sébastien Barles, soutien de la première motion et qui a été désigné tête de liste.

"Nous allons continuer à discuter avec ceux que nous considérons comme des partenaires pour mener campagne et envisager le second tour", a-t-il poursuivi.

Le maire Les Républicains (LR) de Marseille Jean-Claude Gaudin, en poste depuis 25 ans, a annoncé, il y a plusieurs mois, qu'il ne se présenterait pas aux élections.

Stéphane Ravier, du Rassemblement national (RN), a déjà annoncé sa candidature, tout comme les deux Républicains (LR) Martine Vassal, présidente d’Aix-Marseille-Provence Métropole et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et Bruno Gilles, sénateur et président de la fédération départementale LR. (Marc Leras, édité par Caroline Pailliez)