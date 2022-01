MaaT Pharma annonce sa participation à la conférence virtuelle H.C. Wainwright BioConnect 2022

Regulatory News:

MaaT Pharma (EURONEXT : « MAAT »), société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui qu’Hervé Affagard, CEO et co-fondateur, présentera l’entreprise à la prochaine conférence virtuelle H.C. Wainwright BioConnect prévue du 10 au 13 janvier 2022.

La présentation sera accessible sur demande via le site internet dédié de la conférence H.C. Wainwright à compter du lundi 10 janvier 2022 à 7h00 EST / 13h00 CET.

Une rediffusion de la présentation sera également disponible dans l’espace investisseurs du site internet de l’entreprise (www.maatpharma.com) à partir du vendredi 14 janvier 2022 et pendant 90 jours.

A propos de MaaT Pharma

MaaT Pharma est une société de biotechnologies au stade clinique qui a mis au point une approche complète pour restaurer la symbiose microbiote/hôte des patients atteints de cancers. Engagée dans le traitement des cancers et de la maladie du greffon contre l’hôte (GVH), une complication grave survenant après une greffe de cellules souches hématopoïétiques, MaaT Pharma a déjà réalisé la preuve de concept de son approche chez des patients atteints de GVH aiguë dans un essai clinique de Phase 2. Notre puissante plateforme de découverte et d’analyse, gutPrint®, soutient le développement de notre portefeuille de produits et son extension à des indications plus larges en aidant à déterminer de nouvelles cibles thérapeutiques, à évaluer les médicaments candidats et à identifier des biomarqueurs pour la prise en charge de pathologies impliquant le microbiote.

Les thérapies issues d’un écosystème microbien (Microbiome Ecosystem Therapies) sont toutes produites dans le cadre très standardisé d’une fabrication et de contrôles qualité cGMP afin de garantir en toute sécurité l’accès à la diversité et la richesse du microbiome, sous forme orale ou d’enema. MaaT Pharma bénéficie de l’engagement de scientifiques de renommée mondiale et de relations établies avec les instances réglementaires pour faire progresser l’intégration des thérapies à base de microbiote dans la pratique clinique.

MaaT Pharma est cotée sur Euronext Paris depuis novembre 2021 (Code mnémonique : MAAT).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220103005330/fr/