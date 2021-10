MaaT Pharma : approbation de son document d'enregistrement

MaaT Pharma, société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers.



L'approbation de ce Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse de MaaT Pharma sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



Les actionnaires actuels de la Société ont exprimé l'intention d'apporter leur soutien à l'opération envisagée par le biais d'engagements de souscription en amont de l'Introduction en Bourse.



Les investisseurs historiques et actuels de MaaT Pharma sont Seventure Partners, Health for Life Capital, SymBiosis, Biocodex, Bpifrance, via le fonds PSIM et Crédit Mutuel Innovation.



