Macao ferme la plupart des commerces et des restaurants dans le cadre d'un test de masse ; les casinos restent ouverts.

Le dépistage des quelque 600 000 résidents de Macao devrait se terminer mardi et intervient après la découverte de dizaines de cas transmis localement au cours du week-end.

L'ancienne colonie portugaise sous domination chinoise adhère à la politique chinoise du "zéro COVID" qui vise à éradiquer toutes les épidémies, à peu près à n'importe quel prix, à l'encontre de la tendance mondiale qui consiste à essayer de coexister avec le virus.

La plupart des résidents sont priés de rester chez eux, les restaurants seront fermés et les restrictions aux frontières ont été renforcées, ce qui signifie que les revenus des casinos seront probablement proches de zéro pendant au moins une semaine et probablement les semaines à venir, selon les analystes.

Le gouvernement de Macao dépend des casinos pour plus de 80 % de ses revenus, la plupart de la population étant employée directement ou indirectement par l'industrie du casino.

La dernière épidémie est apparue soudainement et s'est propagée rapidement avec une source encore inconnue, a déclaré le directeur général de Macao, Ho Iat Seng, dans une déclaration sur le site Web du gouvernement.

La précédente épidémie de coronavirus à Macao remonte à octobre de l'année dernière. Une épidémie survenue cette année dans le territoire chinois voisin de Hong Kong a entraîné plus d'un million d'infections confirmées et plus de 9 000 décès, submergeant les hôpitaux et les services publics.

Macao ne compte qu'un seul hôpital public, dont les services sont déjà sollicités quotidiennement.

Le corps législatif de Macao doit approuver cette semaine une loi modifiée sur les jeux qui jettera les bases de ce qui est exigé des opérateurs de casino multimilliardaires pour continuer à fonctionner.

"En fonction de la rapidité avec laquelle Macao parviendra à maîtriser l'épidémie la plus récente, il y a un risque de retard dans la finalisation des amendements à la loi sur les jeux et du processus d'appel d'offres de concession qui s'ensuivra.

d'appel d'offres pour les concessions", a déclaré Vitaly Umansky, analyste chez Sanford C Bernstein.