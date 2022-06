Macao verrouille certains bâtiments en raison de l'augmentation des infections au COVID

L'ancienne colonie portugaise a signalé 39 nouvelles infections vendredi, portant le total de son épidémie actuelle à 149. Une douzaine de bâtiments ont été fermés à clé et les résidents ont été interdits de sortie, a déclaré le gouvernement local dans un communiqué.

Plus de 5 000 personnes sont en quarantaine obligatoire, a précisé le gouvernement.

Macao, une région administrative spéciale chinoise, teste ses plus de 600 000 résidents pour le coronavirus pour la deuxième fois cette semaine. Les tests doivent se terminer vendredi.

Un hôpital de fortune, situé à côté du Cotai Strip de Macao, sur le modèle de Las Vegas, devrait également ouvrir vendredi.

Macao a fermé la majeure partie de sa ville, y compris les bars, les cinémas, les salons de coiffure et les parcs extérieurs, jeudi. Seuls les plats à emporter sont autorisés dans les établissements de restauration.

Ces mesures rigoureuses interviennent après que Macao ait été largement exempt de COVID depuis une épidémie en octobre 2021. Elle n'a pas eu à faire face auparavant à la variante Omicron, hautement transmissible.

Macao adhère à la politique chinoise du "zéro COVID", qui vise à éradiquer toutes les épidémies, à peu près à n'importe quel prix, à l'encontre de la tendance mondiale qui consiste à essayer de coexister avec le virus.

Les recettes des casinos seront probablement proches de zéro dans les semaines à venir, selon les analystes. Un seul des plus de 30 casinos du territoire a été fermé par mesure anti-COVID, mais les autres ont peu de clients, selon les résidents.

Les cas de Macao sont encore bien inférieurs aux infections quotidiennes dans d'autres endroits, y compris à Hong Kong voisin où les cas ont bondi à plus de 1 000 par jour ce mois-ci.

L'épidémie de Hong Kong cette année a vu plus d'un million d'infections confirmées et plus de 9000 décès, submergeant les hôpitaux et les services publics. Les responsables de la région cherchent à assouplir certaines restrictions.

Macao ne compte qu'un seul hôpital public, dont les services sont déjà sollicités quotidiennement. Le projet rapide du territoire de tester l'ensemble de sa population intervient alors qu'il maintient ouverte la frontière avec la Chine continentale, de nombreux résidents vivant et travaillant dans la ville voisine de Zhuhai.