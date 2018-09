Macédoine-Défilé à Skopje en faveur de l'adhésion à l'UE et à l'Otan

SKOPJE, 16 septembre (Reuters) - Plusieurs milliers de Macédoniens ont manifesté dimanche à Skopje en faveur de l'adhésion à l'Otan et à l'Union européenne, ainsi qu'au changement de nom de leur pays.

Le cortège a fait halte devant la représentation locale de l’UE pour écouter le Premier ministre Zoran Zaev.

"L'UE et l'Otan sont la voie la plus sûre. Pour nous, il n'y a pas d'alternative. C'est notre clé pour une vie meilleure", a-t-il assuré, invitant la population à prendre une décision "historique" le 30 septembre, date du référendum sur les candidatures à l'Otan et à l'UE, et sur l'accord conclu avec la Grèce pour renommer le pays République de Macédoine du Nord.

Athènes, qui est membre des deux organisations, s'opposait à l'intégration de la Macédoine sous ce nom pour des raisons territoriales et historiques, mais le litige a été réglé en juin avec le gouvernement dont Zoran Zaev a pris la tête l'an dernier.

L’Otan a ensuite invité Skopje à entamer des négociations d’adhésion, tout en réclamant une réforme Constitutionnelle et la ratification du nouveau nom. L'UE a également promis d'entamer le processus d'intégration de la Macédoine avant la fin 2019.

Tandis que les partisans de l'adhésion défilaient dans la capitale, deux mille nationalistes hostiles au changement de nom manifestaient à Stip, dans l'est du pays.

Le gouvernement "tire parti de la profonde aspiration des Macédoniens à atteindre le niveau de vie européen, la véritable prospérité, la stabilité et la sécurité pour parvenir à des fins qui vont à l’encontre de nos intérêts étatiques et nationaux", leur a affirmé Hristijan Mickoski, chef de file de l'opposition.

Selon des sondages, les Macédoniens sont majoritairement favorables à l'adhésion à l'Otan et à l'UE, tout comme au changement de nom. (Kole Casule, Jean-Philippe Lefief pour le service français)