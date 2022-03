Macquarie Asset Management acquiert une participation dans un développeur d'énergie renouvelable britannique

Island Green Power développe des centrales solaires à l'échelle industrielle et a des projets en Grande-Bretagne et en Espagne, entre autres pays. Elle a développé plus de 1 gigawatt (GW) de projets d'énergie renouvelable et a une capacité supplémentaire de 11 GW en cours de développement.

Macquarie Asset Management a déclaré qu'elle investira dans la société aux côtés des actionnaires actuels et de l'équipe de direction d'Island Green Power.

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, a-t-elle ajouté.