Macquarie affiche un trimestre "record" grâce à l'amélioration des conditions générales du marché.

La société basée à Sydney, qui ne divulgue pas les chiffres des bénéfices dans les mises à jour trimestrielles, a déclaré que l'amélioration des conditions générales du marché a entraîné un trimestre "record" pour le groupe.

Le plus grand gestionnaire d'actifs d'Australie a bénéficié d'une forte activité de couverture et de négociation, la volatilité et les mouvements de prix sur les marchés des matières premières étant restés élevés au cours du trimestre.

"Nous continuons à maintenir une position prudente, avec une approche conservatrice en matière de capital, de financement et de liquidité qui nous place en bonne position pour répondre à l'environnement actuel", a déclaré le directeur général Shemara Wikramanayake.

La société a également bénéficié de la réalisation de solides investissements dans les secteurs de l'infrastructure - qui comprennent l'énergie verte, les services aux entreprises et la technologie.