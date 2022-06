Macron (France), Scholz (Allemagne) et Draghi (Italie) en route pour l'Ukraine

L'ambassadeur de France à Kiev, Etienne de Poncins, a publié sur son compte Twitter une photo publiée par le quotidien italien La Repubblica montrant les trois dirigeants dans un train en route pour Kiev.

La visite des trois dirigeants européens intervient alors que l'Ukraine a une nouvelle fois plaidé pour obtenir davantage d'armes afin de repousser les avancées de la Russie au sud et à l'est. Le major-général Dmytro Marchenko, qui dirige les forces ukrainiennes à Mykolaiv, a déclaré que ses troupes pourraient remporter la victoire sur la Russie si on leur donnait les bonnes armes.

L'organisation du voyage a pris des semaines, les trois hommes cherchant à surmonter les critiques au sein de l'Ukraine concernant leur réponse à la guerre.

La visite symbolique a lieu un jour avant que la Commission européenne ne fasse une recommandation sur le statut de l'Ukraine en tant que candidat à l'UE, ce que les plus grandes nations européennes ont accueilli avec tiédeur et dont elles doivent discuter lors d'un sommet des dirigeants les 23 et 24 juin.

Kiev a critiqué la France, l'Allemagne et, dans une moindre mesure, l'Italie, qui auraient tardé à soutenir l'Ukraine, les accusant d'être lents à livrer des armes et de faire passer leur propre prospérité avant la liberté et la sécurité de l'Ukraine.

Lors de sa visite en Roumanie mercredi, M. Macron a adopté une ligne plus dure envers la Russie et a déclaré que l'Europe devait envoyer un signal fort à l'Ukraine, tout en insistant sur le fait que Kiev devrait finalement négocier avec Moscou.