PARIS, 8 juin (Reuters) - La France et les Etats-Unis vont redoubler d'efforts pour éviter un embrasement au Proche-Orient, notamment au Liban où il faut de toute urgence réduire les tensions entre Israël et le Hezbollah, a déclaré samedi le président Emmanuel Macron.

S'exprimant aux côtés du président américain Joe Biden lors de sa visite d'Etat en France, Emmanuel Macron a déclaré que Paris et Washington constataient également une stratégie d'escalade de l'Iran dans la région et que les deux pays étaient déterminés à exercer la pression nécessaire pour la stopper. (Reportage John Irish et Jean-Michel Bélot)