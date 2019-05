Macron, Merkel et Poutine se sont entretenus sur l'Ukraine

PARIS/MOSCOU, 22 mai (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont eu mardi un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine lors duquel les trois dirigeants ont évoqué notamment la question de l'Ukraine, ont annoncé l'Elysée et le Kremlin.

Dans un communiqué, la présidence française a indiqué que Macron et Merkel avaient "souligné que le moment était venu de faire des choix pour mettre fin au conflit dans l'Est de l'Ukraine, qui pèse sur les relations entre la Russie et l'Union européenne".

Les deux dirigeants, est-il ajouté dans le communiqué, ont "marqué leur souhait que la Russie fasse les gestes nécessaires pour créer les conditions favorables au dialogue, et rappelé leur pleine disponibilité à faire tous les efforts utiles pour permettre la mise en oeuvre des accords de Minsk dans le cadre du format Normandie".

Moscou a pour sa part déclaré que l'une des principales questions abordées lors de cet entretien tripartite fut le changement de pouvoir à Kiev avec l'élection à la présidence de Volodimir Zelenski le mois dernier.

Selon l'Elysée, le président français et la chancelière allemande ont par ailleurs rappelé au président russe "leur vive préoccupation sur la récente offensive lancée par le régime syrien dans le Nord-Ouest" et appelé la Russie, alliée de la Syrie, à "tenir ses engagements sur le maintien du cessez-le-feu à Idlib". (avec Gabrielle Tétrault-Farber; Jean Terzian pour le service français)