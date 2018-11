Macron à Berlin le 18/11 pour faire le point sur le futur de l'Europe

PARIS, 9 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron s'entretiendra le 18 novembre à Berlin avec Angela Merkel pour faire un point d'étape sur l'accord qu'ils ont conclu en juin à Meseberg en vue de renforcer l'intégration européenne, a-t-on appris vendredi auprès de l'Elysée.

Le président français sera dans la capitale allemande pour clore les commémorations de la Première guerre mondiale, à l'invitation du président allemand Frank-Walter Steinmeier.

Il "prononcera un discours centré sur le couple franco-allemand" au Bundestag et aura un entretien bilatéral avec la chancelière allemande pour faire "un point d'étape sur la mise en oeuvre de l'accord de Meseberg", précise l'Elysée.

Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a haussé le ton vendredi matin contre les hésitations croissantes des autorités allemandes sur le renforcement de la zone euro et de l'Union européenne, en particulier le projet de taxation des géants du numérique. (Marine Pennetier et Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)