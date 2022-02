Macron a demandé à Poutine le respect du droit humanitaire en Ukraine

PARIS (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, s'est entretenu lundi avec son homologue russe, Vladimir Poutine, auprès duquel il a réitéré la demande de la communauté internationale de cesser l'offensive russe en Ukraine, en insistant sur le respect du droit humanitaire, indique l'Elysée.

Emmanuel Macron, qui s'est également entretenu lundi avec le président ukrainien Volodimir Zelenski, a "réaffirmé la nécessité de mettre en oeuvre un cessez-le-feu immédiat" en Ukraine.

"Le Président de la République a demandé le respect du droit international humanitaire et la protection des populations civiles comme de l'acheminement de l'aide, conformément à la résolution portée par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies", dit l'Elysée dans un communiqué.

Selon la présidence française, Vladimir Poutine a exprimé sa volonté de s'engager sur trois points soulevés par Emmanuel Macron: "un arrêt de toutes les frappes et attaques contre les civils et lieux de résidence", "une préservation de toutes les infrastructures civiles" et "une sécurisation des axes routiers, en particulier la route du sud de Kiev".

