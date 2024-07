16 juillet (Reuters) - Emmanuel Macron s'est successivement entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al Sissi, l'émir du Qatar Tamim ben Hamad al Thani et le roi du Bahreïn Hamad bin Issa al Khalifa, avec qui il a abordé la question du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, a annoncé mardi le service de presse de l'Elysée dans un communiqué.

Le chef de l'Etat a condamné les frappes israéliennes menées ces derniers jours aux abords d'école gérées par l'Onu, et a rappelé que la France appelait le Hamas à libérer sans délai les otages qu'il détient.

"Les dirigeants ont tous partagé leur plus vive inquiétude quant à l'intensification des tensions sur la Ligne bleue entre Israël et le Liban et ont appelé toutes les parties à la responsabilité et à la plus grande retenue afin de prévenir tout embrasement régional", est-il dit dans le communiqué. (Rédigé par Camille Raynaud)