Macron a promis d'aider à la libération d'opposants biélorusses-Tsikhanouskaïa

VILNIUS, 29 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron a promis de l'aide pour des négociations en Biélorussie et pour la libération de prisonniers politiques, a déclaré mardi l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaïa après une rencontre avec le président français en Lituanie.

"Il nous a promis de faire le maximum pour aider aux négociations dans la crise politique que traverse notre pays. Il a dit qu'il fallait aller vite parce que beaucoup de gens souffrent à cause du régime, trop de personnes sont en prison, et il va faire tout son possible pour aider à la libération de tous les prisonniers politiques", a-t-elle dit à des journalistes.

Svetlana Tsikhanouskaïa a fui son pays après le scrutin du 9 août à l'issue duquel le président sortant Alexandre Loukachenko a été déclaré vainqueur, provoquant un mouvement de contestation durement réprimé par les autorités. (Andrius Sytas; version française Nicolas Delame)