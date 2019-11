Macron annonce un accord UE-Chine sur les indications géographiques protégées

* Premier jour de la visite de Macron en Chine

SHANGHAI, Chine, 4 novembre (Reuters) - Les autorités chinoises et l'Union européenne signeront mercredi un accord attendu de longue date sur les indications géographiques protégées, a annoncé lundi Emmanuel Macron au premier jour de sa visite en Chine, avec laquelle il a appelé à "jouer européen" dans un contexte commercial mondial "bousculé".

L'accord sera scellé à Pékin.

"C'est une avancée dans le cadre de la relation qui est le résultat d'un jeu commun", a estimé le président français lors d’une rencontre avec des représentants d'entreprises françaises et allemandes à Shanghai.

L'indication géographique protégée, un dispositif instauré en 1992 par l'Union européenne, identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité et la réputation sont liées à son origine géographique. L'estampille IGP garantit qu'au moins une des étapes de production, transformation ou élaboration du produit s'est déroulée dans le lieu affiché.

L'accord concerne 26 IGP françaises, notamment des vins (Beaujolais, Bordeaux, Chablis...) et des fromages (Roquefort, Comté...) : il était en cours de négociation entre l'UE et la Chine, avec celui sur la protection des investissements.

"C'est un signal très fort pour l'Union européenne et la Chine", a estimé le commissaire européen Phil Hogan, qui s'exprimait après le chef de l'Etat français. "J'espère que nous aurons marqué un premier point qui en appellera d'autres".

Face aux "incertitudes" mondiales alimentées notamment par les tensions commerciales sino-américaines, l'Europe a besoin "d'un jeu d'outils plus important pour que nous ayons des chances égales pour nos entreprises", a ajouté l'ex-commissaire à l'Agriculture, chargé du Commerce dans la nouvelle Commission européenne présidée par Ursula Von Der Leyen.

"JOUER LA CARTE EUROPÉENNE"

Huit mois après avoir réuni à l'Elysée le président chinois Xi Jinping, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron a une nouvelle fois appelé à jouer la carte européenne face à la Chine.

Il est "utile d'avoir un moment de coordination européenne" au milieu des "agendas nationaux qui existent", a-t-il insisté devant la ministre allemande de l'Education et de la Recherche, qui représentait Angela Merkel dans la capitale économique chinoise.

"Plus on joue en franco-allemand et surtout en européen, plus on a de la crédibilité et des résultats", a-t-il poursuivi. Dans un contexte international "de plus en plus bousculé" avec des tensions commerciales "néfastes pour la croissance mondiale", la "coopération sino-européenne revêt un atout particulier", a-t-il estimé.

Au-delà des indications géographiques, Emmanuel Macron a souhaité la finalisation rapide de l'accord sur la protection des investissements, à l'agenda économique de 2020, un agenda commun en vue d'une réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et a appelé à une coordination européenne sur la question sensible de la 5G. (Edité par Sophie Louet)