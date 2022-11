Macron annonce une nouvelle aide internationale de plus de EUR100 mls à la Moldavie

PARIS, 21 novembre (Reuters) - La Moldavie recevra une nouvelle aide internationale de plus de 100 millions d'euros afin de faire face aux retombées de la guerre en Ukraine, a annoncé lundi Emmanuel Macron.

"Afin de répondre aux besoins immédiats, nous avons décidé (...) une nouvelle enveloppe exceptionnelle de plus de 100 millions d'euros", a dit le président français lors d'une conférence de presse avec son homologue moldave, Maia Sandu, au terme de la 3e Conférence ministérielle de soutien à la Moldavie qui a réuni à Paris 45 délégations internationales représentant notamment l'Union européenne et les Etats-Unis. (Rédigé par Marc Angrand et Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)