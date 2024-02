PARIS, 16 février (Reuters) - Emmanuel Macron a appelé vendredi à un "sursaut" international face à la Russie, dont le président français a jugé qu'elle était devenue une "puissance impérialiste (et) révisionniste" et avait franchi de nouveaux seuils dans sa "volonté d'agression".

S'exprimant à l'Elysée lors d'une conférence de presse après la signature avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky d'un accord bilatéral de sécurité entre Paris et Kyiv, Emmanuel Macron a jugé que la Russie, qui a envahi l'Ukraine en février 2022, "s'est lancée dans une fuite en avant durant ces deux dernières années et elle a tout particulièrement ces derniers mois accumulé et durci toutes les postures agressives pas simplement face à l'Ukraine mais contre nous tous".

"La Russie de Vladimir Poutine est devenue un acteur méthodique de la déstabilisation du monde", a-t-il ajouté. "La Russie est devenue une puissance impérialiste (...) révisionniste de manière croissante ces dernières années. (...) Il n'y a pas que les pays qu'elle a récemment envahis qui ont des raisons de s'inquiéter."

"La Russie est entrée dans une nouvelle phase et nous devons être lucides sur ce sujet", a poursuivi le président français. "Une phase d'agression à l'égard des pays européens par des actions de désinformation mais aussi par des attaques cyber à une échelle et avec des franchissements de seuil qui en changent la nature et de durcissement dans son pays."

"Très clairement, il y a besoin d'un sursaut européen (...) et plus largement de la communauté internationale", a dit Emmanuel Macron. "Si on voit les choses advenir, si on voit une nouvelle phase s'ouvrir, nous devons avoir la lucidité d'ouvrir une nouvelle phase de réflexion stratégique et opérationnelle."