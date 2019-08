Macron attend des "clarifications" de Johnson sur le Brexit

PARIS, 21 août (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré mercredi qu'il attendait des "clarifications" du Premier ministre britannique, Boris Johnson, sur le Brexit, estimant que l'"esprit de sérieux" devait prévaloir, notamment sur les "fondamentaux" négociés sur la liberté de circulation des personnes.

Le successeur de Theresa May sera reçu jeudi à l'Elysée.

"J'attends des clarifications de la part du gouvernement britannique et de Boris Johnson", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'un échange avec l'Association de la presse présidentielle, à Paris. "Même si on allait vers un 'no deal', il y a des fondamentaux qui avaient été négociés sur la liberté de circulation des personnes (....) qui ne permettent pas de mettre en oeuvre ce qui a été dit par Boris Johnson".

"L'ancien maire de Londres sait pertinemment qu'il ne peut pas mettre en oeuvre ce qui a été dit sur la liberté de circulation des personnes", a-t-il ajouté. "Donc je pense que l'esprit de sérieux doit prédominer et il suppose des clarifications".

"Je souhaite qu'on ait une discussion la plus amicale et la plus confraternelle possible sur ces sujets, c'est l'avenir d'un grand peuple européen ami auquel nous avons toujours lié notre destin qui est en jeu", a poursuivi Emmanuel Macron. "J'ai confiance mais il faudra clarifier beaucoup de choses. Je pense qu'à ce stade, ce qui a été articulé reste encore trop imprécis et ne permet pas d'y voir clair".

Le "Brexit dur", c'est-à-dire une sortie sans accord, serait "la responsabilité du gouvernement britannique", a répété le chef de l'Etat, qui a également déclaré ne pas redouter une remise en cause des alliances entre Londres et ses alliés européens à quelques jours de la première rencontre entre Boris Johnson et Donald Trump.

"Le coût pour la Grande-Bretagne d'un Brexit dur, parce que la principale nation qui en serait victime, c'est la Grande-Bretagne, il est lié à cet équilibre, est-ce qu'il peut être compensé par les Etats-Unis d'Amérique ? Non, et quand bien même ce serait un choix stratégique, ce serait au prix d'une vassalisation historique", a-t-il dit.

"Je ne crois pas que ce soit le projet de Boris Johnson, je ne crois pas même que ce soit la volonté du peuple britannique." "Ce n'est pas de sortir de l'Europe en disant je vais prendre plus de place pour devenir le partenaire junior des Etats-Unis d'Amérique, qui sont de plus en plus hégémoniques", a-t-il ajouté. (Marine Pennetier et Michel Rose, édité par Simon Carraud)