Macron attendu à Beyrouth, capitale sinistrée du Liban

PARIS, 6 août (Reuters) - Emmanuel Macron est attendu ce jeudi à Beyrouth, la capitale du Liban plongée en état de choc et de colère depuis la gigantesque explosion qui s'est produite mardi dans le port, faisant au moins 135 morts et près de 5.000 blessés et aggravant une crise économique déjà historique.

Le président français devrait arriver vers 11h00 heure de Paris.

Il veut aller "à la rencontre du peuple libanais pour lui porter le message de fraternité et de solidarité des Français" et faire le point sur la situation avec les autorités politiques, a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Des entretiens avec le président libanais, Michel Aoun, le Premier ministre Hassan Diab et le président du Parlement, Nabih Berri, sont notamment au programme de sa visite.

Le bilan de la catastrophe de mardi soir reste provisoire. Mais un Français au moins, l'architecte Jean-Marc Bonfils, a trouvé la mort dans la catastrophe.

"Je rends hommage à son oeuvre majeure, telle la restauration d'immeubles patrimoniaux détruits par la guerre du Liban. La France et le Liban sont unis dans le chagrin de sa mort", a tweeté en début de nuit la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Mercredi dans l'après-midi, le parquet de Paris indiquait dans un communiqué qu'"un premier décompte permet d'identifier 21 personnes de nationalité française blessées dans l'explosion". Il a annoncé l'ouverture en conséquence d'une enquête.

Quelque 25.000 Français vivent au Liban.

La France a annoncé l'envoi d'un détachement de la sécurité civile (55 personnes, 15 tonnes de matériel) et six tonnes de matériel sanitaire, ainsi qu'une dizaine de médecins urgentistes.

"Aux Libanais, je veux le dire avec force et avec détermination: la France sera au rendez-vous de la solidarité et de l'amitié qui lient nos deux nations", a déclaré mercredi soir le Premier ministre, Jean Castex, qui s'est rendu à l'ambassade du Liban à Paris avec son ministre des Affaire étrangères, Jean-Yves Le Drian, pour signer le livre de condoléances.

(Bureau de Paris Édité par Henri-Pierre André et Myriam Rivet)