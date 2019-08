Macron aura des discussions "dans les prochaines heures" avec l'Iran

PARIS, 21 août (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mercredi qu'il aurait des discussions "dans les prochaines heures" avec les autorités iraniennes avant l'ouverture, samedi, du sommet du G7, une enceinte divisée sur la question des relations avec Téhéran.

"On doit avoir une discussion entre nous sur comment on gère le dossier iranien et on a des vrais désaccords au sein du G7", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une rencontre avec l'Association de la presse présidentielle, à Paris.

"Il y a trois puissances européennes et le Japon qui ont une position assez claire, qui ont un rapport avec l'Iran totalement assumé et les Américains, qui étaient signataires, initiateurs même de la négociation du JCPOA (accord sur le nucléaire-NDLR) et qui ont décidé de changer totalement de ligne", a-t-il rappelé.

"La France a joué un rôle tous ces derniers mois et actif cet été (...) et j'aurai dans les prochaines heures avant ce G7 de nouvelles réunions avec les Iraniens pour proposer des choses", a également dit Emmanuel Macron.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a indiqué en début de semaine qu'il rencontrerait Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, à Paris vendredi.

Selon deux diplomates français, cette rencontre pourrait effectivement se tenir vendredi mais elle n'a pas été inscrite à l'agenda officiel compte tenu de la sensibilité du sujet. (Marine Pennetier, avec John Irish, avec Simon Carraud)