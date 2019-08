Macron chargé par le G7 de discuter avec l'Iran-Elysée

(Actualisé avec contexte, précisions)

PARIS, 25 août (Reuters) - Les dirigeants du G7 ont confié à Emmanuel Macron le rôle de discuter avec l'Iran afin de limiter l'escalade dans la région et d'"adresser un message" à la République islamique, sur la base des échanges de samedi soir en ouverture du sommet de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), a fait savoir l'Elysée dimanche.

L'objectif des échanges à venir est d'"éviter à tout prix que l'Iran se dote de l'arme nucléaire" et d'"arrêter l'escalade dans la région", a précisé la présidence française.

A cette fin, le chef de l'Etat français a "obtenu de pouvoir discuter et adresser un message aux autorités iraniennes sur la base des échanges" qui ont eu lieu lors du dîner dit "informel" en ouverture du G7 (Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada, Etats-Unis), au pied du phare de Biarritz.

Contacté par Reuters, l'entourage du chef de l'Etat français a refusé de donner plus de détails sur la teneur du message adressé à Téhéran.

Signataire de l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre l’Iran et le groupe 5+1 (États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni, France et Allemagne), la France tente par tous les moyens de préserver ce texte malgré le retrait unilatéral de Washington et la décision de Téhéran de ne plus respecter certains de ses engagements.

Obtenu après de longues tractations et qualifié d'historique, l'accord, connu également sous le nom de JCPOA, encadre le programme nucléaire de Téhéran en échange d’une levée progressive des sanctions adoptées contre la République islamique et qui étouffe son économie. (Simon Carraud et Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)