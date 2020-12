Macron défend l'espoir pour 2021 avec le vaccin contre le coronavirus

PARIS, 31 décembre (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a plaidé jeudi lors de ses voeux aux Français l'espoir pour 2021 grâce notamment à la mise en oeuvre du vaccin contre le coronavirus après une année 2020 bouleversée par la crise sanitaire.

"Oui, cette année 2020 a été difficile. Elle nous a rappelé nos vulnérabilités. Mais ensemble, nous en sortons encore plus unis et en ayant beaucoup appris", a-t-il dit dans une allocation retransmise depuis le palais de l'Elysée à l'occasion du réveillon du Nouvel An.

"Les épreuves que nous avons affrontées auraient pu émousser notre enthousiasme, désaltérer l'espoir. Il n'en est rien. L'espoir est là. Dans ce vaccin que le génie humain a fait venir en un an seulement, c'était impensable il y a encore quelques mois", a-t-il dit.

(Blandine Hénault)