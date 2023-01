Macron dit que 2023 sera l'année de la réforme des retraites

PARIS (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a déclaré samedi, lors de ses voeux aux Français pour 2023, que l'année à venir sera celle de la réforme des retraites dont les nouvelles règles s'appliqueront dès la fin de l'été 2023.

"Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir", a déclaré le président lors de son allocution télévisée.

"Il nous faut travailler davantage, c'est le sens même de la réforme de l'assurance-chômage", a dit Emmanuel Macron, qui a ajouté que l'allongement des carrières sera progressif et se fera par étapes sur près de 10 ans.

Emmanuel Macron, qui a reporté au 10 janvier la présentation de la réforme des retraites, ambitionne de décaler l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2027 et 65 ans en 2031.

Les organisations représentatives de salariés et les syndicats étudiants ont de leur côté annoncé pour janvier une mobilisation unitaire si le gouvernement persiste dans son idée de toucher à l'âge légal de départ à la retraite et à la durée de cotisation.

Lors de son sixième discours de fin d'année, Emmanuel Macron est également revenu les "urgences de cette année", notamment les prix de l'énergie, dont "la hausse restera plafonnée dans notre pays", et les craintes de coupures d'électricité.

"Si nous continuons à économiser l'énergie, comme nous le faisons depuis quelques mois (...) et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons", a-t-il dit.

Le chef de l'État a également réaffirmé son soutien à l'Ukraine : "Nous vous aiderons jusqu'à la victoire et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Comptez sur la France et comptez sur l'Europe."

(Rédigé par Kate Entringer)