16 février (Reuters) - Emmanuel Macron a exprimé sa "colère" et son "indignation" vendredi après l'annonce par les services pénitentiaires russes de la mort en prison de l'opposant Alexeï Navalny.

"Dans la Russie d'aujourd'hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à mort. Colère et indignation", a déclaré le chef de l'Etat sur la plate-forme X.

Emmanuel Macron a salué la mémoire de l'opposant, ainsi que son "engagement" et son "courage". "Pensées pour sa famille, ses proches et pour le peuple russe", a-t-il encore déclaré. (Jean-Stéphane Brosse)