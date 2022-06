Macron durcit le ton sur la Russie avant une éventuelle visite en Ukraine

M. Macron est arrivé en Roumanie mardi pour un voyage de trois jours sur le flanc sud de l'OTAN, y compris en Moldavie, avant de se rendre éventuellement à Kiev jeudi pour une visite avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre italien Mario Draghi, ont indiqué deux sources diplomatiques.

Le dirigeant français a été critiqué par l'Ukraine et ses alliés d'Europe de l'Est pour ce qu'ils ont perçu comme son soutien ambigu à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie.

Ces derniers jours, les responsables français ont cherché à renforcer le message public, tandis que Macron a semblé adopter une ligne plus dure mardi soir lorsqu'il était avec ses troupes.

"Nous ferons tout pour arrêter les forces de guerre de la Russie, pour aider les Ukrainiens et leur armée et continuer à négocier", a-t-il déclaré aux troupes françaises et de l'OTAN sur une base militaire en Roumanie.

"Mais dans un avenir prévisible, nous devrons protéger, dissuader et être présents", a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, M. Macron a répété qu'il était vital de ne pas "humilier" la Russie afin de pouvoir trouver une solution diplomatique à la fin des combats et il a continué à maintenir ouverts les canaux de communication avec le Kremlin, ce qui a mis en colère les alliés plus faucons.

La France dirige un groupement tactique de l'OTAN en Roumanie d'environ 800 soldats, dont 500 Français aux côtés d'autres des Pays-Bas et de la Belgique. Paris a également déployé un système de missiles sol-air.

M. Macron se rendra plus tard mercredi en Moldavie pour soutenir un pays dont beaucoup craignent qu'il ne soit entraîné dans le conflit en Ukraine voisine.

L'attention pourrait se tourner vers Kiev jeudi, des sources diplomatiques indiquant que les trois dirigeants européens pourraient se rendre dans la capitale ukrainienne. La présidence française a refusé de confirmer la visite.

La visite symbolique interviendrait un jour avant que la Commission européenne ne fasse une recommandation sur le statut de l'Ukraine en tant que candidat à l'UE, ce que les plus grandes nations européennes ont accueilli avec tiédeur.