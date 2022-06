Macron en Roumanie et Moldavie la semaine prochaine, dit l'Elysée

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron se rendra en Roumanie et en Moldavie mardi et mercredi prochains pour exprimer "l'engagement" et la "solidarité" de la France "avec les partenaires européens les plus exposés à la crise ukrainienne", annonce vendredi l'Elysée.

Le chef de l'Etat se rendra en Ukraine "quand la visite sera le plus utile pour le président (Volodimir) Zelensky", a-t-on ajouté.

En Roumanie, Emmanuel Macron rendra visite aux militaires français déployés dans le cadre de l'Otan.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Sophie Louet et Bertrand Boucey)