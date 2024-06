PARIS, 8 juin (Reuters) - Emmanuel Macron et son homologue américain, Joe Biden, ont ravivé samedi la flamme du soldat inconnu au cours d'une cérémonie d'accueil célébrant l'amitié entre la France et les Etats-Unis, prélude à des discussions qui couvriront une large éventail de dossiers géopolitiques et économiques.

Deux jours après les érémonies en Normandie pour le 80e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944, les deux hommes se sont pliés aux exigences du protocole traditionnellement attaché aux visites d'Etat et qui prendront fin samedi soir par un dîner d'Etat organisé à l'Elysée.

Interprétés par l’orchestre de la Garde républicaine, The Star Spangled Banner, l'hymne américain, et La Marseillaise, ont résonné place de la Concorde avant un bref passage de revue des troupes et un dépôt de gerbe sous l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu dont la flamme a été ravivée par les deux chefs d'Etat.

Les deux hommes ont ensuite descendu les Champs-Elysées escortés la Garde républicaine et pris la direction de l'Elysée pour un déjeuner de travail qui a précédé des échanges tant commerciaux que politiques.

Les conflits à Gaza et en Ukraine devrait figurer en bonne place sur l'agenda des deux hommes, mais la question des échanges commerciaux ne devrait pas être oubliée, des responsables français ayant indiqué que leur objectif pour cette visite était encore de tenter de "synchroniser à nouveau" les agendas des américain et européen.

La loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA), promulguée en 2022 par Joe Biden, a provoqué l'ire de l'Union européenne, Bruxelles craignant notamment que les milliards de dollars de subventions prévues par le texte n'incitent les producteurs européens à se délocaliser. (Rédigé par Nicolas Delame)