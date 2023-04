Le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden se sont mis d'accord lors d'un appel téléphonique avant une visite de M. Macron à Pékin pour inciter la Chine à accélérer la fin de la guerre en Ukraine, a déclaré le palais de l'Élysée mercredi.

"Les deux dirigeants ont évoqué leur volonté commune d'engager la Chine à accélérer la fin de la guerre en Ukraine et à participer à la construction d'une paix durable dans la région", a déclaré le bureau de M. Macron dans un communiqué.

L'Élysée a déclaré que Macron et Biden espéraient tous deux que la Chine pourrait contribuer aux initiatives conjointes entre le Nord et le Sud de la planète et construire un agenda commun pour le climat et la biodiversité. Il n'a pas donné plus de détails.

M. Macron est en visite en Chine de mercredi à vendredi. Le président chinois Xi Jinping prévoit de s'entretenir avec lui afin de définir la voie à suivre pour les relations bilatérales, avait indiqué le ministère chinois des affaires étrangères.