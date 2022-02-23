Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Harris Interactive pour Challenges

23 février (Reuters) - Sondage Harris Interactive pour
Challenges:
* MACRON CRÉDITÉ DE 24% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* LE PEN CRÉDITÉE DE 17% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 15,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 13,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 55%
DES VOIX CONTRE LE PEN
* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC 62%
DES VOIX CONTRE ZEMMOUR
Enquête réalisée du 18 au 21 février 2022 auprès de 2.457
personnes, marge d'erreur entre +1,4 et +3,0 points.
(Rédaction de Gdansk)