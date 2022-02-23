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Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Harris Interactive pour Challenges

23/02/2022 | 15:09
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23 février (Reuters) - Sondage Harris Interactive pour Challenges:

* MACRON CRÉDITÉ DE 24% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* LE PEN CRÉDITÉE DE 17% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* ZEMMOUR CRÉDITÉ DE 15,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* PÉCRESSE CRÉDITÉE DE 13,5% DES VOIX AU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 55% DES VOIX CONTRE LE PEN

* MACRON EMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 62% DES VOIX CONTRE ZEMMOUR Enquête réalisée du 18 au 21 février 2022 auprès de 2.457 personnes, marge d'erreur entre +1,4 et +3,0 points. (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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