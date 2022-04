Macron et Le Pen s'affrontent sur le coût de la vie dans une campagne de second tour animée

Macron, un centriste pro-européen qui est devenu président en 2017 après avoir facilement battu Le Pen lorsque les électeurs se sont ralliés à lui pour écarter l'extrême droite du pouvoir, fait face à un défi beaucoup plus difficile cette fois-ci.

Il est légèrement en avance dans les sondages, mais Le Pen, qui avant le premier tour de dimanche a exploité avec succès la colère sur le coût de la vie et la perception que Macron est déconnecté des difficultés quotidiennes, a insisté sur ces points lundi.

"Emmanuel Macron, si par malchance il était réélu, se sentirait totalement libre de poursuivre sa politique de casse sociale", a déclaré Mme Le Pen lors d'une visite dans une zone rurale au sud-est de Paris, se moquant de ses commentaires sur ses projets politiques et l'exhortant à lire son manifeste.

Mettant en garde contre les "nuages noirs" que l'inflation projette sur la France, elle a déclaré que Macron n'avait pas réussi à protéger les Français, ajoutant qu'elle allait, si elle était élue, réduire la TVA sur l'énergie et la ramener à zéro pour 100 produits alimentaires et d'hygiène essentiels "afin que les Français puissent continuer à mettre du carburant dans leur voiture ... et à se nourrir."

Macron a eu des mots tout aussi durs à l'égard de sa rivale, déclarant au journal La Voix du Nord dans une interview lundi : "Mme Le Pen est une démagogue. Elle est quelqu'un qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre quand ils veulent l'entendre."

Macron, qui a accusé à plusieurs reprises Mme Le Pen de mentir, a déclaré lors d'une visite dans l'un de ses bastions de cols bleus dans le Nord que ses promesses économiques étaient un fantasme.

Il a averti les électeurs que Mme Le Pen, qui a axé avec succès sa campagne sur les problèmes de coût de la vie qui préoccupent des millions de personnes, ne serait pas en mesure de financer son programme économique populiste et qu'elle mentait aux électeurs.

"J'essaie de montrer clairement que mon programme est équitable et social", a déclaré M. Macron lors d'un bain de foule à Denain, l'une des villes les plus pauvres du pays dans son ancien cœur industriel.

Pendant des heures d'échanges parfois houleux, les habitants ont interpellé Macron sur tous les sujets, de son projet de repousser l'âge de la retraite à sa déclaration, au plus fort de la phase Omicron de la pandémie COVID-19, selon laquelle il voulait "faire chier" les anti-vaxx.

"J'ai dit ça affectueusement", a-t-il déclaré à un habitant déconcerté au sujet du commentaire très commenté "faire chier".

"Tout cela est faux. ... Il vient nous parler maintenant parce qu'il a peur de perdre contre Marine Le Pen", a déclaré à Reuters Stéphanie Berta, 36 ans, mère de six enfants au chômage et électrice de Le Pen, devant la mairie de Denain.

Mais au-delà de Denain, où Le Pen a remporté dimanche 42% des voix dans la ville et où Jean-Luc Mélenchon, de la gauche dure, est arrivé deuxième, Macron a dit aux électeurs de toute la France qu'il avait entendu leurs préoccupations et qu'il voulait créer de la richesse pour pouvoir en redistribuer davantage.

Il s'est dit prêt à adapter son programme et à l'améliorer, notamment pour mieux protéger l'environnement.

"IMPASSE"

Une victoire de Le Pen provoquerait une onde de choc à travers l'Europe et au-delà, et donnerait une secousse à l'establishment similaire au vote du Brexit de la Grande-Bretagne pour quitter l'Union européenne ou à l'entrée de Donald Trump à la Maison Blanche en 2017.

Le groupe patronal français Medef a déclaré que les projets politiques de Macron étaient les mieux placés pour aider à relancer la croissance en France, tandis que le projet de Le Pen conduirait le pays à être à la traîne de ses voisins et déclencherait "une augmentation très forte et non financée des dépenses publiques (qui) risquerait de placer le pays dans une impasse".

Les résultats du ministère de l'Intérieur ont montré que, dimanche, Macron a remporté 27,84% des voix, tandis que Le Pen a obtenu 23,15% et Mélenchon 21,95%.

Les investisseurs ont semblé quelque peu soulagés que Macron soit en tête, et l'indice boursier français CAC 40 a surperformé les autres pairs européens.

Mme Le Pen, qui n'a pas modifié l'essentiel de son programme d'extrême droite et anti-immigration, a axé sa campagne sur des politiques sociales, notamment la réduction de l'âge de la retraite à 60 ans pour ceux qui commencent à travailler avant 20 ans, la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans et la réduction de la TVA sur l'énergie de 20 % à 5,5 %. Elle affirme que ses chiffres s'additionnent.

Le premier tour de dimanche a porté un coup dévastateur aux partis traditionnels de centre-gauche et de centre-droit, qui ont gouverné la France pendant des décennies.