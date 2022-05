Macron et Scholz exhortent la Russie à éviter une crise alimentaire

PARIS, 28 mai (Reuters) - La France et l'Allemagne ont exhorté samedi la Russie à lever le blocus d'Odessa afin de permettre l'exportation des céréales ukrainiennes par la Mer noire et d'éviter une crise alimentaire mondiale.

Dans un communiqué publié à l'issue d'un entretien entre Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président russe Vladimir Poutine, Paris et Berlin disent "avoir pris note de la promesse du président russe d'accorder un accès des navires au port pour l'exportation de céréales sans qu'il soit exploité militairement par la Russie si celui-ci était préalablement déminé".

L'Ukraine est l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de produits agricoles, en particulier de céréales, et le blocus d'Odessa pourrait contribuer à déclencher une crise alimentaire susceptible d'affecter l'Europe, l'Afrique et l'Asie.

Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont par ailleurs réaffirmé que toute solution à la guerre devait être négociée entre Moscou et Kiev, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que la ville de Lyman, dans l'est de l'Ukraine, était désormais sous le contrôle total des forces russes et des séparatistes pro-russes, au lendemain de la prise d'une autre ville ukrainienne, Sievierodonetsk.

Paris et Berlin ont également demandé la libération des quelque 2.500 défenseurs de l'usine métallurgique d'Azovstal, à Marioupol, qui ont été faits prisonniers de guerre par les forces russes. (Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution d'Elizabeth Pineau)