PARIS (Reuters) - La France et l'Ukraine ont signé vendredi un accord bilatéral de sécurité à l'occasion de la venue à Paris du président ukrainien Volodimir Zelensky, reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée à quelques jours du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Cet accord, de même inspiration que celui signé quelques heures plus tôt par Volodimir Zelensky en Allemagne, comporte essentiellement des engagements de principe en termes d'appui militaire et civil et vise, selon l'Elysée, à réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine au moment où cette dernière connaît des difficultés sur le front, tandis que l'aide militaire cruciale des Etats-Unis est retardée par des batailles politiques au Congrès américain.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)